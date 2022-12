Livraria Aurora negocia acervo de cerca de R$ 100 mil em livros

Somando 66 anos de trajetória no mercado, a Livraria Aurora está encerrando suas atividades e fechou as portas em Porto Alegre no decorrer da última semana. Agora, o acervo de 60 mil livros, avaliado em R$ 100 mil, está à venda, e, segundo a proprietária da empresa, Rosa Maria Marranghello, já tem dois interessados na compra. Somando cinco andares e 240 metros quadrados, o ponto (localizado na rua Marechal Floriano Peixoto, 505, no Centro) não será vendido, pois é um prédio da família.

"Depois de muito lutarmos para permanecermos abertos, chegou o momento que não tínhamos mais como continuarmos", publicou a empresária na página da Livraria Aurora do Facebook. Aos 71 anos, ela admite que desistiu do negócio porque quer "curtir um pouco a vida". "Estou cansada", revela a viúva de Eduardo Sétimo Luizelli, falecido em 2021, aos 76 anos.

Em 1973, o casal comprou a livraria do empresário Sétimo José Luizelli (sogro de Rosa), que havia fundado o negócio em 1956, após ter trabalhado dois anos como representante da Livraria do Globo. Naquela época, além da matriz, a empresa já tinha uma filial (inaugurada em 1957) na rua Duque de Caxias.

Depois da aquisição, Rosa e Luizelli ainda abriram outras três filiais (duas na rua Marechal Floriano Peixoto e uma na rua Riachuelo). Tradicional e conhecida por seu farto acervo, que inclui livros de história, antropologia, psicologia, religião, exoterismo, medicina, saúde, direito, ciências políticas, ciências sociais, ciências exatas, teatro música, cinema, literatura, culinária, astrologia, literatura infantil entre uma série de outros, a Aurora era a livraria mais antiga da cidade em atividade.

A empresa participou da Feira do Livro, desde a primeira edição até mais recente, em 2022. No entanto, já vinha encolhendo desde a era Collor. Sua última filial fechou em 2000, e Rosa vinha tocando o negócio sozinha, com a ajuda de uma das filhas, Gabriela, desde o ano de 2012, quando Luizelli adoeceu. "Ele ficou um ano no hospital e quando saiu não quis voltar. Aparecia somente para visitar o local ou para ajudar algum cliente ou amigo que estivesse interessado em algum título específico", conta Rosa. "O Eduardo era uma biblioteca ambulante, entendia tudo de livros", recorda.

Além de livros novos, usados, raros (cujo acervo chega a R$ 20 mil), e livros de leilão (alguns custando R$ 2mil e R$ 6 mil um único exemplar), a Aurora comercializou por muito tempo livros didáticos, inclusive com trocas de usados por novos, com o cliente ganhando desconto. "Mas depois que as editoras começaram a negociar direto com os governos e terminou a venda de livros didáticos, não valia mais a pena", comenta Rosa. "Continuamos trabalhando com livros novo de ponta de estoques. E há um ano estávamos só com os títulos do nosso acervo".

Destacando que o negócio sempre foi bem, apesar das crises, Rosa afirma que desde 2020 quando veio a pandemia de Covid-19 a empresa estava conseguindo "sobreviver muito bem". "Muitos clientes nos procuravam, pois precisavam de entretenimento durante o isolamento", explica. Foi neste período que a loja incrementou as vendas online, através de seu site próprio. "Gosto muito de livros. Acontece que como minhas filhas têm trabalho próprio e fiquei sem meu marido para ajudar, decidi fechar e vender o acervo ou transformar em biblioteca, para, ao menos, manter o legado da empresa", comenta a livreira. Ela afirma que apesar do valor do acervo está disposta a negociar preços.

"Meu ciclo de livraria terminou, mas fica o sentimento que a Aurora não pode morrer, então ou vai para uma pessoa com que estou negociando (conhecida de meu marido e de quem ele gostava muito) ou vai virar uma biblioteca", reforça. Neste caso, adianta a empresária, a saída será "negociar com algum investidor".