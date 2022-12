InCoMuN Ensemble promove ensaio aberto "com a bênção do Bom Velhinho" no Instituto de Artes da Ufrgs

Na próxima sexta-feira (23), às 18h30min, o InCoMuN Ensemble fará um ensaio aberto, "com a benção do bom velhinho" (em homenagem ao patrono da educação, Paulo Freire), no Auditorium Tasso Corrêa do Instituto de Artes da Ufrgs (Rua Senhor dos Passos, 248), apresentando parte do seu repertório do semestre, com espaço para conversa e interações musicais com o público.

No repertório estarão as obras O Gigante do Pé de Feijão (2013), de Paulo Rios Filho, estreada em 2019 pelo InCoMuN, Clapping Music, de Steve Reich e improvisações guiadas (soundpainting), incluindo a apresentação anual da obra Brasil Ano que Vem, concebida por Ricardo Winkelmann.

O InCoMuN Ensemble, da sigla para Intérpretes e Compositores de Música Nova, é um grupo de extensão da Ufrgs criado em 2013 e coordenado pelo Prof. Felipe Adami. Tem como proposta unir a performance de música escrita e de música improvisada e buscar novas sonoridades através da pesquisa sonora e da fusão de estilos, em uma visão aberta e ao mesmo tempo crítica e reflexiva.