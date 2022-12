Quarteto de Cordas Zuca leva música gratuita a lojistas e clientes do Pop Center

Promovendo um momento especial para lojistas e clientes, o Pop Center Porto Alegre (avenida Júlio de Castilhos, 235) vai receber duas apresentações gratuitas do Quarteto de Cordas Zuca, na quarta-feira (21), às 11h, e na quinta-feira (22), às 15h. Eles irão tocar músicas natalinas pelos corredores do shopping, como forma de animar as compras de Natal.

O Quarteto Zuca é formado pelos músicos Alexandre Silveira, Daniela Luz, Vinícius Reis e Isadora Gehres, todos com trajetória conectada a importantes orquestras do Rio Grande do Sul. Segundo a CEO do Pop Center, Elaine Deboni, proporcionar este momento para os lojistas e clientes é uma forma de encerrar 2022 com chave de ouro.