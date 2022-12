Chico dá o tom no Tablado Andaluz

Melodias natalinas no Pop Center

Promovendo um momento especial para lojistas e clientes, o Pop Center Porto Alegre (avenida Júlio de Castilhos, 235) vai receber duas apresentações gratuitas do Quarteto de Cordas Zuca, na quarta-feira, às 11h, e na quinta-feira, às 15h. Eles irão tocar músicas natalinas pelos corredores do shopping, como forma de animar as compras de Natal. O grupo é formado pelos músicos Alexandre Silveira, Daniela Luz, Vinícius Reis e Isadora Gehres, todos com trajetória conectada a importantes orquestras do Estado. Segundo a CEO do Pop Center, Elaine Deboni, proporcionar este momento para os lojistas e clientes é uma forma de encerrar 2022 com chave de ouro.

Sons experimentais em ensaio aberto

Na próxima sexta-feira, às 18h30min, o InCoMuN Ensemble fará um ensaio aberto, "com a benção do bom velhinho" (em homenagem ao patrono da educação, Paulo Freire), no Auditorium Tasso Corrêa do Instituto de Artes da Ufrgs (Rua Senhor dos Passos, 248), com espaço para conversa e interações musicais com o público presente. No repertório estarão as obras O Gigante do Pé de Feijão (2013), de Paulo Rios Filho, estreada em 2019 pelo InCoMuN, Clapping Music, de Steve Reich e improvisações guiadas (soundpainting), incluindo a apresentação anual da obra Brasil Ano que Vem, concebida por Ricardo Winkelmann. Criado em 2013 pelo professor Felipe Adami, o grupo de extensão tem como proposta unir a performance de música escrita e de música improvisada e buscar novas sonoridades através da pesquisa sonora e da fusão de estilos.