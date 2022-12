Theatro São Pedro realiza a entrega do Troféu Eva Sopher nesta quarta-feira (21)

A quinta edição do Troféu Eva Sopher acontece nesta quarta-feira (21), às 18h30min, no Foyer Nobre do Theatro São Pedro (Praça Mal. Deodoro, s/n). A premiação busca valorizar personalidades públicas e instituições que colaboraram significativamente para a promoção da cultura em suas diferentes expressões. Em homenagem à empreendedora cultural que por mais de 40 anos foi diretora do teatro mais antigo de Porto Alegre, o prêmio Eva Sopher é promovido pela Secretaria de Cultura e Fundação Theatro São Pedro e tem entrada franca.

Visando divulgar os que fazem a diferença no mundo da Cultura, os agraciados com o Troféu Eva Sopher 2022 são: Brigada Militar (Destaque Institucional), João Antonio Pires Porto (Destaque da Casa - funcionário do TSP desde 1986), Grupo Stravaganza (Destaque Cultural), Zé Adão e Suzana Saldanha (Destaque artístico).