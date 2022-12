Maestro João Carlos Martins celebra o Natal em concerto no Araújo Vianna

Na sexta-feira (23), Porto Alegre recebe um presente de natal com o concerto do Maestro João Carlos Martins no Auditório Araújo Vianna (Av. Osvaldo Aranha, 685). O espetáculo natalino especialmente criado para a ocasiao ainda conta com o convidado Jean William (tenor). O concerto tem início às 20h e os ingressos estão à venda no site Sympla por a partir de R$ 50,00.

O concerto encerra a temporada de 2022 do Auditório, e e é a última apresentação no ano do maestro, que esteve recentemente no Carnegie Hall para celebrar os 60 anos de seu primeiro recital na clássica casa de shows de Nova York. Em Porto Alegre, o clima de união e alegria promete ser a tônica entre músicos e público, com canções tipicamente natalinas

No repertório, não faltarão clássicos como So, this is Christmas e Imagine, de John Lennon; Jingle Bell Rock, de Bobby Helms; Jesus Alegria dos Homens, de Bach; e Hallelujah, de Leonard Cohen, entre muitos outros.