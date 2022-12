Orquestra Theatro São Pedro apresenta o último concerto do ano nesta terça-feira (20)

O último concerto do ano da Orquestra Theatro São Pedro acontece nesta terça-feira (20), às 20h. Com regência do maestro Evandro Matté, o Natal em Concerto conta com as cantoras Débora Faustino e Gabrielle Fleck como solistas especiais. A entrada é franca, mediante doação de 2kg de alimento não perecível. Os alimentos podem ser entregues no dia do espetáculo na recepção do Multipalco a partir das 13h30min.

Com a participação especial do Coral Porto Alegre, os arranjos serão de Alexandre Ostrovski e o programa contará com obras de Mozart, Puccini, Händel, entre outros. Com uma trajetória de 37 anos, a Orquestra Theatro São Pedro vem honrando, através da música, tudo o que representa o Theatro. Característica marcante, a programação diversificada apresenta obras do repertório da música de concerto, ópera, ballet, música popular e instrumental brasileira.