Terceira edição do Museu Mais Cores ocorre neste sábado (17)

A terceira edição do projeto Museu mais Cores acontece neste sábado (17) no Museu da Cultura Hip Hop (Rua Parque dos Nativos, 515). O evento oferece ao público inúmeras atividades gratuitas, entre elas apresentações, graffiti ao vivo, discotecagem, oficinas, apresentações de break e shows. Com mais de quatro horas de atividades, a programação começa a partir das 14h.

Buscando aproximar o público da cultura do Hip Hop, as atividades deste final de semana incluem discotecagem com DJ Gordex, oficina com Tiago Porongo, workshop de fotografia de Hip Hop com Bruna Ferreira, oficina de graffiti com Pixatriz, worksop de breakmetria com William Footwork Squad, apresentações de breaking com Tribo Uantpi e Da Norte Crew e encerrando a programação os shows de Bancaforte da Norte e R.P.3.

Museu Mais Cores - terceira edição

Sábado, 17 de dezembro, 09h

Rua Parque dos Nativos, 515, na Vila Ipiranga

9h - 18h - Graffiti ao vivo com Ana Scarceli

14h - 17h - Discotecagem com DJ Gordex

14h Oficina Perifa profissa: uma troca de ideias entre irmãos e irmãs do Hip-Hop, com Tiago Porongo

14h - Workshop/Palestra de fotografia de Hip Hop, com Bruna Ferreira

14h - Oficina de Graffiti As mina tão na rua!, com Pixatriz

15h - Workshop Breakmetria, com William Footwork Squad

17h - Apresentação Tribo Uantpi (Breaking)

17h3- - Apresentação Da Norte Crew (Breaking)

18h - Show com BFN- Bancaforte da Norte

18h30 - Show com R.P.3

GRAFFITI AO VIVO COM ANA SCARELI

Ana Scarceli

Porto Alegre - RS

Artesã há vinte anos, iniciei minha trajetória com o grafitti em 2012 pintando ativamente nas ruas e periferias de toda a cidade de Porto Alegre ,em 2014 junto com outros amigos começamos um projeto que se chamava selva, onde destacávamos faunas e floras diversas chamando sempre atenção para a causa ambiental,o que fez eu me aprofundar ao longo dos anos os estudos de desenho e de técnicas de muralismo.Participei também de inúmeros eventos de grafitti onde aprendi muito,dentre eles o Cohab é so rap, o Colorindo a Cohab,Aproximação no pão dos pobres,Todos os povos todas as cores no viaduto da conceição,Meeting of Favela (rio de janeiro), Grafitti contra enchente(Taboão da Serra São Paulo),Aqui não Corona na vila Cruzeiro poa,participei como assistente no projeto do Daer na pintura da Mona Caron e do Mauro Neri, no Pimp my cooperativa(cooperativa Anitas poa,projeto do Mundano de sp),Muros da Quebrada(Caxias)...Hoje em dia ao longo desses 10 anos já são inúmeros graffitis, murais e pinturas comerciais espalhadas pelas ruas,vielas, perifas e comércios. Fazem vinte anos que vivo de arte, e há dois anos passei a me dedicar totalmente a pintura tendo ela como minha única fonte de renda atualmente. Em minhas obras o principal destaque tem sido representatividade feminina, natureza e destaque a causas sociais e ambientais importantes.

DJ GORDEX

Gravataí

Djset focado nos gêneros musicais de hip hop: grime e drill que começaram a ser feitos com mais frequência no brasil no ano de 2019.

DJ Gordex é músico, produtor e agitador cultural, um dos idealizadores da Sacramento Co. onde hoje atua ao lado de MC’s como Nick Dilla, Lamar, Axel NW, entre outros nomes da cena. Em 2021 passou a se dedicar também às batalhas através dos convites da Espaço Rap e Duelo de Gigantes chegando a tocar na ed conexões da Batalha São Hell. Além do trabalho com o rap e o trap, tem desempenhado um papel importante na difusão do Grime e Drill no RS, gêneros muito comuns no Reino Unido que chegaram com força ao Brasil no ano de 2019.

OFICINA DE GRAFFITI AS MINA TÃO NA RUA!

com Pixatriz (Pelotas)

Número de vagas: até 10 pessoas*

Inscrições: na hora, por ordem de chegada

*oficina voltada exclusivamente para mulheres e LGBTQIA+

As mina tão na rua! Oficina de grafiti só pras guria, pra te expressar através das diversas técnicas que essa arte tem pra oferecer. Não precisa de experiência viu, vamos aprender do zero! Vamos fazer canetão, usar spray, rolinho e mais. Vem com a gente :)

Pixatriz Participa da rede latino-americana TODAS Br. Faz parte do coletivo Sálvia, somente de mulheres. Em 2021 foi selecionada para participar do Programa de Capacitação e Profissionalização para Mulheres Artistas Visuais na segunda edição do Women on Walls – com patrocínio da Ipanema. Também teve um trabalho selecionado para estar no Museu do isolamento. Em 2022 ministrou uma oficina de arte urbana na Escola Sesi para alunos do ensino médio. O mesmo que posteriormente a chamou para integrar a equipe de grafiteiros do projeto Black Mamba, onde realizou um live paint para os alunos. Durante quatro dias a Wunderman Thompson Pelotas a chamou para realizar uma ação interna com os funcionários sobre pixo. No mais recente a 4 Galeria a convidou para participar do “Drink and Draw” II edição para realizar um live paint.

OFICINA PERIFA PROFISSA: UMA TROCA DE IDEIAS ENTRE IRMÃOS E IRMÃS DO HIP-HOP

com Tiago Porongo (Viamão)

Número de vagas: até 30 pessoas

Inscrições: na hora, por ordem de chegada

Vamos trocar uma ideia com a galera, trocando conhecimentos sobre como elaborar e currículo artístico profissional, bem como, que postura abordar e o que é necessário fazer para "vender o seu trabalho" exercido dentro dos 4 pilares do Hip-Hop.

Tiago Garcia, mais conhecido como Porongo dentro do mundo das danças urbanas. É formado em educação física pela Universidade La Salle, tendo formação em curso de extensão em mídias digitais pela mesma. Dança há mais de 22 anos, tendo experiência com danças tradicionalistas, danças de salão, House dance, danças urbanas, dentre outros estilos... É CEO da Cia de dança Performance Company e atleta membro da equipe de Crew leader's da seleção brasileira de Hip-Hop de 2022; produtor cultural de eventos autorais e já realizou trabalhos de suporte a eventos de danças urbanas com reconhecimento nacional; coreografou clipes de digitais influencers +700k e já fez aulas com alguns dos maiores coreógrafos de todos os tempos, como por exemplo: King Charles, Budda Stretch e outros gigantes.

WORKSHOP DE FOTOGRAFIA

com Bruna Ferreira (Bento Gonçalves)

Workshop de fotografia focada em Breaking com troca de idéias sobre fotografia de Hip Hop de um modo geral. Uma pequena palestra falando sobre a parte teórica, do motivo de termos fotos e vídeos tão importantes para a propagação da nossa cultura nos anos 80/90, enaltecendo a importância dos livros, filmes e documentários para a nossa cultura, falando sobre as mulheres nesse meio que ocupavam quando os primeiros materiais visuais foram lançados. Dentro desse recorte histórico, a oficina busca fazer um comparativo com os dias de hoje no mundo cada vez mais digital e dicas de fotografia para que cada participante possa melhorar o material de apresentação do seu trabalho seja ele de qualquer um dos elementos do Hip Hop. As técnicas usadas podem ser adaptadas para celular não sendo obrigatório o uso de câmeras.

Bruna é estudante e pesquisadora de fotografia Urbana, mais especificamente da cultura Hip Hop, já fotografou eventos como Battle in the Cypher (Bento Gonçalves), Santa Jam (Santa Cruz do Sul), Bento em Dança Batalhas (Bento Gonçalves), Coreto Hip Hop (Sumaré - SP), Break Summer Jam (Balneário Camboriú-SC), Battle in the Cypher edição Nordeste (Valença-BA), Conexión SurUrbana (Montevidéo-UR) e eventos assinados pela organização Nest Panos, coletivo do qual fez parte até 2021.

WORKSHOP BREAKMETRIA

com William Footwork Squad (Bento Gonçalves)

Número de vagas: até 30 pessoas

Inscrições: na hora, por ordem de chegada

Workshop de Breaking onde os alunos são levados a entender os diferentes níveis e intensidades que podem ser trabalhadas em seu corpo. A proposta é com um único passo trazer mil formas!

William footwork squad teve seu primeiro contato com o breaking em meados dos anos 2000, onde com amigos aprendeu a arte do Hip Hop, nessas duas décadas viajou diversos países da América Latina e Europa como competidor e julgando batalhas internacionais na Suíça, Itália, Argentina, Paraguai, Bolívia entro outro e em todo o Brasil, membro do coletivo Nest Panos, um dos responsável pela manutenção do Hip Hop e fomento dessa cultura com o evento Battle in The Cypher!

APRESENTAÇÃO DA NORTE CREW

Porto Alegre

O grupo Da Norte Crew 2022, apresenta coreografias diversificadas com os passos básicos do break, através do TOP ROCK, FOOT WORK e FREZZY, unindo B.Girls e B.Boys em uma só batida. A apresentação contempla momentos individuais e coletivos. O grupo Da Norte Crew teve seu inicio no ano de 2008 nos bairros Mário Quintana e Rubem Berta, zona Norte de Porto Alegre.

Integrantes de fundação:

Gabriel Carvalho, Jefferson Rosa, Luciano Marino, Maurício Flores, Marcos Gonçalves e Paulo Adriano.

Grupo de Break de Porto Alegre que cultiva a cultura da dança de rua de forma original, através de criações coreográficas, onde todos os participantes do ensaio aberto podem contribuir, conforme seus conhecimentos e envolvimento com a dança.

Os ensaios são realizados no intervalo das aulas, onde a maioria dos integrantes são estudantes do ensino médio do Colégio Irmão Jaime Biazus, localizado no Centro Social Marista de Porto Alegre - Cesmar. O grupo conta com novos integrantes e vem para se fazer presente na Cena do Hip-Hop Gaúcho, buscando multiplicar e partilhar conhecimentos e a cultura da dança. No local onde são realizados os ensaios, são realizadas trocas para que todos possam aprender juntos, buscando o conhecimento e se aprofundando no break dance.

Da Norte Crew, nasce da necessidade de conquista de espaço e fortalecimento de vínculos por parte da nova geração de jovens da região norte e nordeste de Porto Alegre, que objetivam desenvolver a dança de Rua (Break). No ano de 2006, no Cesmar, iniciava a oficina de Hip-Hop na modalidade Arte, Educação e Transformação Social. A oficina abriu espaço para a cultura dos ensaios, que junto com as práticas educativas multiplicadas pelo educador Luciano, resgatou junto aos jovens e adolescentes atendidos no Centro Social os fundamentos do Break . O educador social Luciano Marino, teve diversas experiências oriundas das atividades realizadas nos bairros da cidade de Porto Alegre. Em meados de 1970 nos bailes da esquina Democrática o Break Dance passou a ter mais visibilidade, mesmo com os altos e baixos possibilitava que fossem realizadas Batalha e rodas ao ar livre. Os multiplicadores do break passam a se aperfeiçoar para que a cultura seja vista também como atividade profissional e desta forma, os profissionais possam ser mais valorizados, ocupando espaços como: teatros, arenas, escolas entre outros. O educador Luciano teve grande influência em especial da cultura das comunidades da Lomba do Pinheiro e Vila Mapa, onde originou-se os grupos The Color Dance e Black White, que juntos uniam em média 60 dançarinos. Também adquiriu expertise através das oficinas ministradas no Centro Comunitário Vila Elisabeth -Cecove e no Centro Comunitário Jardim Ingá - Cevi. Suas experiências possibilitaram o resgate da cultura do Break Dande inspiradas em Michael Jackson, James Brown, Black Junior, Sampaio Crew, Mário Pézâo, Big Boys e de tantos outros artistas.

APRESENTAÇÃO HIPSAMBAHOP - TRIBO UANTPI

Sapucaia do Sul

HipSambaHop - Tribo Uantpi: Performance de Danças Urbanas da Cultura Hiphop com criação e tempero Brasileiro, com influências de Capoeira, Samba e religião Umbanda. A performance conta com a presença de seus Criadores (Vovô Unatpi e Flowjack Uantpi) junto aos integrantes da Tribo Uantpi que seguem estudando as doutrinas e fundamentos de Estilo de Dança e suas Filosofias de vidas.

Elenco: Uanderson de Oliveira Fárias (Coordenador/ Criador), Jackson Jones Fonseca da Conceição (Coordenador/ Criador)

Estudantes Uantpi/ Membros Tribo Uantpi

Jackson da Silva Mattos, Leonardo da Silva da rosa, Caroline Machado pinheiro, Diogenes abatti

- Mariana Ribeiro Teixeira (Produção Artística, Coordenadora de Projetos)

- Ariel Lexistão (Artista Plástica/ Designer/ Estilista) "

O Projeto teve início no ano de 2006 na cidade de Pelotas/RS e foi desenvolvido pelos diretores, bailarinos e coreógrafos Uanderson de Oliveira Farias (Vovô Uantpi) e Jackson Conceição (JJ Uantpi) com o intuito de valorização cultural, agregando elementos das culturas africana e brasileira como a religião de Umbanda, a capoeira e o samba, às Danças Urbanas. Através do grupo ""Piratas de Rua"" o estilo brasileiro de dançar Hip Hop, expandiu se nas demais cidades do estado. Desde então, os criadores e idealizadores do método intitulado “Uantpi”, vêm propagando o estilo pelo Brasil, através de workshops e apresentações, chegando a alcançar também, países como Chile, Peru, Argentina, Uruguai, Paraguai e Venezuela, além de Portugal, Espanha e Londres.

SHOW COM BFN - BANCA FORTE DA NORTE

Porto alegre

Show de Rap do grupo BFN ,Trabalho realizado a mais de 20 anos que já percorreu o Brasil levando o rap gaúcho a diversos lugares. O grupo já atuou com nomes da cena como Racionais,Rzo,Mv Bill,Snj,Trilha sonora do gueto, Papas da língua e muito mais."

Grupo criado no Rubem Berta por volta de 1999 e que segue atuando na música, em projetos sociais e políticas públicas

SHOW COM GRUPO R.P.3

Canoas

Apresentação musical na qual O RAPPER BRANCO vem com seu Grupo completo realizar um show no museu do Hip Hop Gaúcho. Grupo R.P.3 - Grupo de Rap Consagrado na cena Gaúcha com dois álbuns Lançados a Nível nacional.