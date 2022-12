A arte digital imersiva de Shohei Fujimoto ganha espaço no Farol Santander

Uma exposição inédita na América Latina chega ao Farol Santander (Rua Sete de Setembro, 1028) a partir desta terça-feira (20). A mostra internacional de arte digital imersiva Intangível - A Arte de Shohei Fujimoto ocupará o Grande Hall da casa e ficará em cartaz até o dia 20 de março de 2023. O ingresso custa R$ 15,00, com opções de meia entrada.

Com instalações criadas exclusivamente para a arquitetura do Farol Santander, a exposição alia a tecnologia à arte e apresenta a dualidade da sociedade contemporânea: o real e o virtual, o físico e o digital, se transformam em peças essenciais do trabalho de Fujimoto. Resgatando os sentidos visuais e auditivos do público, a mostra propõe uma experiência imersiva do que se está contemplando. A imaginação leva o espectador a sua forma mais abstrata e interior de interpretação: a intangível.

Na mostra, a peça de destaque é Intangible Works, fruto de um estudo do artista desde 2020. A instalação audiovisual que preenche todo o hall do edifício é composta por cerca de 450 lasers vermelhos em movimento, em um conjunto que propõe o desenvolvimento de um organismo vivo e remete às conexões das redes invisíveis a olho nu, essenciais para o ser humano na contemporaneidade.

Já Dynamic Light Statics #1 e #2 promovem uma experiência de sonorização individual por meio de fones de ouvido diante de uma instalação de laser. O trabalho questiona o tempo na era digital, que registra e processa uma imensa quantidade de dados para que a sociedade possa existir em harmonia.

Nascido em Tóquio, em 1989, Shohei Fujimoto é graduado pelo Instituto de Artes e Ciências Avançadas de Mídia e pelo Departamento de Design da Informação da Universidade de Tama Art. Há mais de duas décadas produzindo instalações e performances, o artista utiliza em suas obras as noções de espacialidade, percepção cognitiva e o uso mínimo de luz oriunda de projetores a laser.

Considerado um dos grandes nomes da arte digital mundial, Fujimoto chega ao Brasil e nos faz mergulhar em experiências sensoriais que estabelecem a relação entre o humano e o invisível. Tendo passado por uma grande gama de países com as suas instalações, o artista encantou públicos com as obras que capturam movimentos, repetições e padrões visuais por trás de fenômenos e formas da sociedade e da humanidade, a fim de enfatizá-los e complicá-los.