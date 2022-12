Peça ‘A Sinaleira Amarela’ é destaque na Casa de Espetáculos

A nova peça idealizada por Isabella Sperotto e dirigida por Catharina Conte tem apresentação nesta segunda (19) e quarta (21), às 20 horas, na Casa de Espetáculos (Visconde do Rio Branco 691). The Yellow Traffic Light - A Sinaleira Amarela foi pensada no contexto político de 2018, quando Isabella observa o Brasil de fora e percebe como o cenário político passou a influenciar as micro relações.

Isabella Sperotto é atriz, escritora e criadora brasileira residente no Reino Unido. Ela escreve para teatro & cinema e atuou em diversas produções inglesas. Isabella é graduada em Psicologia pela UFCSPA e bacharel em Teatro (BA World Performance) pela East 15 Acting School na Inglaterra.

O incidente propulsor para a peça foi um acidente real que ocorreu em Camaquã, sua cidade natal, em 2019. "Quando a Sinaleira Amarela - um presente do governo francês - foi demolida em um acidente inusitado na Esquina Democrática, entendi que aquilo seria um ponto de partida simbólico para escrever sobre as incoerências e hipocrisias presentes em histórias familiares” comenta Isabella. A peça foi feita através de um processo colaborativo online, com Catharina no Rio de Janeiro e Isabella na Inglaterra, com uma pesquisa de storytelling que usou vídeo, música, movimento e luzes em um jogo de encenação que chama atenção pela sua rápida dinâmica.