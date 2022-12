'Tempos e Margens', de Alexandre Haubrich, tem noite de autógrafos no Café La Faísca

O livro Tempos e Margens (Diadorim Editora, 118 páginas, R$ 49,00), do jornalista Alexandre Haubrich, terá nova sessão de autógrafos. O autor estará no café La Faísca (avenida Venâncio Aires, 1.025) a partir das 18h30min, recebendo amigos e leitores. O evento contará com uma atração musical convidada: Guilherme Bernardi (Sílaba Atômica), com um repertório de MPB em voz e violão. O livro poderá ser adquirido no local, ou pelo site da Diadorim Editora.