Clube da Esquina Tributo RS faz homenagem ao álbum neste sábado (17)

Um dos melhores álbuns da história musical do Brasil, Clube da Esquina recebe homenagem neste sábado (17), às 21h. O Clube da Esquina Tributo RS celebra os 50 anos do disco em show que promove uma viagem por Minas Gerais. Os ingressos estão disponíveis no site da Sympla a partir de R$ 35,00.

A banda, neste ano, deixou de ser um quinteto e passou a ser sexteto com a entrada de Marcelo Figueiredo no sax. Formado por Alemão Jef (voz e violão 12 cordas), Zeca Garcia (guitarra) e Daniel Vlacic (contrabaixo), Rainer Campos (bateria), Sergio Gomes (teclado e voz) e Marcelo (sax), o tributo surgiu há cinco anos, após duas viagens do Alemão Jef a Belo Horizonte, onde conheceu e foi incentivado por músicos do movimento mineiro e obteve autorização de Lô Borges para criar um tributo.

No repertório, estarão presentes os maiores clássicos do álbum como Trem Azul, Paisagem da Janela, Feira Moderna, O Sal da Terra, Caxangá, Trem de Doido, entre outras.