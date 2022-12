Summer Hot leva dez horas de música eletrônica ao Pepsi On Stage

Com dez horas de muita música eletrônica, o evento Summer Hot traz a Porto Alegre destaques do gênero neste sábado (17), das 21h até às 7h, no Pepsi On Stage (Av. Severo Dullius, 1.995). Passarão pelo palco 16 atrações, entre DJs e performers, que se apresentam em duas pistas dentro da casa. Produzida pelo DOMA e Opinião Produtora, o evento tem ingressos a partir de R$ 79,90 disponíveis na plataforma Sympla

Um dos grandes destaques do último ano na cena nacional, DJ e produtora KENYA20HZ é um dos nomes principais do line-up. Ela traz em seu repertório performances marcadas pela experiência de uma força hipnótica e ritualística. Outro nome confirmado é Carrot Green, um dos artistas mais inventivos da cena eletrônica brasileira atual e persona indispensável nas maiores festas do Brasil, como a ODD, Mareh Festival, Selvagem e do Festival Dekmantel.