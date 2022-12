Banda de Câmara Tum Toin Foin! é atração em Canoas neste sábado (17)

O Teatro do Sesc Canoas (Av. Guilherme Schell, 5340) vira palco este sábado (17), às 20h, para a efervescência musical de Tum Toin Foin! O grupo é um híbrido de orquestra de câmara com banda, que extrapola os limites da música instrumental mesclando o erudito, o popular e o jazz. Os ingressos estão disponíveis a partir de R$ 15,00 através do SAC das unidades do Sesc.

O grupo é liderado pelo compositor, arranjador, instrumentista e pesquisador, Arthur de Faria, que atua no cenário musical de Porto Alegre desde os anos 80 e já compôs diversas trilhas para teatro e cinema em produções do Brasil e da Argentina. A Banda de Câmara reúne dez artistas, contando Arthur, vindos do rock, do samba, do jazz, do regionalismo gaúcho e da música erudita em uma mistura que vem agradando o público desde 2019; e que já rendeu o lançamento de um álbum.