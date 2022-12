Escola do Rock vira peça de teatro e estreia no próximo sábado (17)

O clássico Escola do Rock, filme estrelado por Jack Black, já virou musical apresentado na Broadway e agora chega a Porto Alegre, adaptado pela Bublitz Academia de Musicais (BAM). Escola do Rock – O Musical vai estrear no Teatro Centro Histórico e Cultural Santa Casa (avenida Independência, 75) no sábado (17) com duas apresentações, às 16h e às 19h. Os ingressos estão disponíveis, a partir de R$ 70,00, na plataforma Sympla

Escola do Rock é um espetáculo do curso de teatro musical de 2022 da Bublitz Academia de Musicais. O roteiro foi desenvolvido pela turma junto aos professores e diretores da BAM, em parceria com a escola de música School of Rock, que fará a trilha sonora da peça ao vivo. A School of Rock é uma franquia do próprio filme/musical original e seus integrantes formarão a banda do espetáculo.