Caetano Veloso é homenageado em show de crianças da Vila Pinto em Porto Alegre

Mais de 200 crianças do projeto Ouviravida – Educação Musical Popular transformam em palco a Paróquia Mãe do Perpétuo Socorro (Rua 1, 140, bairro Jardim Carvalho) para homenagear os 80 anos do ídolo Caetano Veloso. Apresentando músicas com flauta doce, percussão e canto, o show acontece neste sábado (17), às 16h. A entrada é franca.

Mostrando à comunidade o que aprenderam nos últimos semestres de aulas do projeto, as crianças presentearão o público com clássicos do artista baiano como Queixa, Oração ao tempo, Não Enche, Canto do Povo de Algum Lugar, Desde que o Samba é Samba e Um canto do afoxé para o Bloco do Ilê.

Idealizado pelo maestro Tiago Flores, o Ouviravida oferece aulas gratuitas para crianças da Vila Pinto, no Bairro Bom Jesus, em Porto Alegre. O objetivo é promover a educação musical popular e trabalhar a autoestima de jovens em situação de vulnerabilidade social.