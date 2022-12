Fresno retorna ao Araújo Vianna para turnê de novo álbum

A gaúcha Fresno está de volta ao Araújo Vianna (Avenida Osvaldo Aranha, 685) para turnê de seu novo disco Vou Ter Que Me Virar. A apresentação será no domingo (18), às 20h. Os ingressos estão disponíveis por a partir de R$ 75,00 na plataforma Sympla , com lugares quase esgotados.

A tour do nono álbum de estúdio da conhecida banda porto-alegrense começou no Lollapalooza, em março deste. Reunindo milhares de fãs no Autódromo de Interlagos em São Paulo/SP e outras milhares acompanhando à distância, a banda apresentou um show diverso e político. Em seguida, a próxima parada foi no Araújo Vianna, em 23 de abril. O primeiro show da tour em terras gaúchas lotou o auditório, com fãs entoando todas as músicas. A expectativa é ter casa cheia novamente em dezembro, quando a banda retorna com o show para fechar o ano na sua cidade de origem, Porto Alegre.