Ospa fecha a temporada com clássicos natalinos e homenagem à Porto Alegre

A Orquestra Sinfônica de Porto Alegre (Ospa), em comemoração aos 250 de Porto Alegre, promove concerto de encerramento da temporada 2022 neste sábado (17), às 17h, na Casa da Ospa (avenida Borges de Medeiros, 1.501). Excepcionalmente, o ingresso para o espetáculo é 1 kg de alimento não perecível – a distribuição ocorre de quinta-feira (15) a sábado, na bilheteria da Casa da Ospa e no site da Sympla.

A homenagem à capital dos gaúchos terá direção artística do maestro Evandro Matté, e conta com a participação do Coro Sinfônico da Ospa. Três cantores solistas também estarão presentes no evento: Elisa Machado, Lazlo Bonilla e Isabela Fogaça. No repertório, o público vai poder contar com uma seleção variada de sucessos da música de concerto.

Não vão faltar peças como a Congada, de Francisco Mignone, e Annen Polka, de Johann Strauss II, será intercalada com momentos de emoção, quando a soprano Elisa Machado e o tenor Lazlo Bonilla cantarão árias da opereta Giuditta, de Franz Lehár, e da ópera Tosca, de Giacomo Puccini, seguidas de duetos românticos de La Traviata, de Verdi, e A Viúva Alegre, de Lehár.

O desfecho será com o Coro Sinfônico da Ospa, que promete contagiar o público com o espírito de Natal neste final de ano. Junto da orquestra, dezenas de vozes vão interpretar a tocante Aleluia, de Händel, e um medley de clássicos natalinos. Ao final, a cantora Isabela Fogaça se junta à orquestra para um bis em homenagem à Porto Alegre.