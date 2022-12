Mundo de Lá, nova peça de Leo Maciel, será encenada na Sala Álvaro Moreyra

A Sala Álvaro Moreyra (Av. Erico Veríssimo, 307) recebe a estreia o espetáculo Mundo de Lá, nova montagem dirigida por Leo Maciel no Lab Cênico. A estreia acontece no sábado (17) e tem apresentação que se repetirá também no domingo (18), ambas às 19h. Os ingressos estão à venda por R$ 33,60 no site EntreAtos.