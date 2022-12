'Mostra Entre Fronteiras' traz filmes do Brasil, Argentina e Paraguai para a Cinemateca Paulo Amorim

A Cinemateca Paulo Amorim (Rua dos Andradas, 736) apresenta a Mostra Entre Fronteiras, que traz títulos do Brasil, Argentina e Paraguai. A programação integra o Festival Cinemateca Paulo Amorim e fica em cartaz entre os dias 15 e 18 de outubro. Os filmes serão exbidos na Sala Norberto Lubisco, sempre às 19h, com entrada franca.

Com curadoria de Giovani Borba, o programa reúne títulos produzidos na região formada pelo Sul do Brasil, Nordeste Argentino e Paraguai Oriental. Os filmes dão conta da importância da integração entre as fronteiras e tratam de temas comuns a estas regiões, incluindo questões políticas, relações familiares e o cotidiano dos povos indígenas originários dos países retratados.

Confira abaixo a programação e informações completas dos filmes:

Sala Norberto Lubisco, sempre às 19h

15/12 (quinta) – Sessão de curtas Entre Fronteiras

16/12 (sexta) – GUATA

17/12 (sábado) - CUCHILO DE PALO

18/12 (domingo) – ESSE FIN DE SEMANA

GUATA (Documentário / 2022 / BRA-ARG – 56min). Direção de Jorge Morinico, Epifanio Chamorro, João Maurício Farias.

Sinopse: O brasileiro Jorge e o argentino Epifanio são professores e, com este documentário, buscam se encontrar para investigar juntos a importância que o guata (caminhar) ancestral tem para os Guarani enquanto prática existencial, cosmopolítica e filosofia de vida. Após se conhecerem por videoconferência durante a pandemia da covid-19, diversas barreiras do mundo dos jurua (brancos) se impõem na tentativa de fazer uma viagem de Porto Alegre (Brasil) a Misiones (Argentina).

ESSE FIN DE SEMANA (Drama / 2021 / ARG/BRA – 67min). Direção de Mara Pescio, com Lola Banfi, María Paz Ferreyra, Irina Misisco, Sergio Prina, Gabriela Saidon.

Sinopse: Julia retorna para sua cidade natal após sofrer um golpe financeiro. Anos após deixar o bairro onde nasceu e cresceu, ela volta com a obrigação de assinar uma autorização para que a filha possa sair do país com o pai. Acima de tudo, ela precisa recuperar algum patrimônio que ainda possa estar lá, e isso resolveria grande parte de seus problemas atuais. Mas, este reencontro com o passado não será tão fácil quando ela esperava, e Julia precisará lidar com tudo aquilo que deixou para trás.

CUCHILLO DE PALO (Documentário / 2010 / PAR-ESP – 108min). Direção de Renate Costa.

Sinopse: O filme acompanha a investigação da misteriosa morte de Rodolfo Costa, tio da diretora, perseguido pela ditadura Alfredo Stroessner no Paraguai por conta de sua orientação sexual. Conhecido pela sua alegria, ele foi o único de seus irmãos que decidiu não seguir a profissão de seu pai e quis se tornar bailarino. Usando a própria memória e entrevistando pessoas que viveram nessa época, a cineasta descobre que seu tio fazia parte da "lista dos 108", um grupo de homossexuais que foram perseguidos, presos e torturados pelo regime.

SESSÃO DE CURTAS ENTRE FRONTEIRAS:

MARAGATO (Ficção, 2021, BRA-ARG – 28min). Direção de Elia Guerin. Sinopse: O último prisioneiro de um exército decadente tem no rio sua única salvação – e a fronteira se abre como um passo entre a vida e a morte.

EL OUTRO LADO (Ficção, 2021, BRA-ARG – 16min). Direção de Daniel Pérez. Sinopse: Ingrid, uma adolescente de 13 anos, precisa cuidar da casa após a morte da mãe e conviver com o irmão, o pai e um tio.

UM TEMPO PARA MIM (Documentário, BRA-ARG, 2021, 21min). Documentário de Paola Mallmann. Sinopse: Florência fica menstruada pela primeira vez no mesmo dia em que ocorre um eclipse da Lua. Ela é criada pela avó e segue a rotina e os costumes de sua tradição mbya-guarani.

TEKOA (Documentário, 2021, BRA-ARG – 20min). Direção de Aymará Schwieters. Sinopse: Marcial volta à sua aldeia e faz algumas reflexões sobre a vida e o cotidiano neste lugar.