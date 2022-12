Painel do Centro Cultural da Ufrgs recebe trabalho em giz de Dudu Sperb

Na sexta-feira (16), a partir das 9h, o Centro Cultural da Ufrgs recebe arte em giz de Dudu Sperb. O artista fará uma intervenção artística no painel que dá as boas-vindas aos frequentadores do Centro Cultural. O público poderá acompanhar o processo de criação ao longo do dia 16. Depois, a obra pode ser visitada até 3 de março de 2023, de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h, com entrada franca.

Desde 2019, o projeto Grafite de Giz convida artistas para criarem uma obra no painel de entrada do Centro Cultural da Ufrgs. O desafio é que eles deixem seus suportes tradicionais para explorar as potencialidades de uma ferramenta pouco habitual em seus trabalhos: o giz. Com curadoria da professora Laura Castilhos, do Instituto de Artes, neste ano, o projeto contou com a participação de Patrícia Bohrer, Fábio Zimbres, Leandro Machado.