Neozelandesa Katchafire traz sua devoção ao reggae roots em show no Opinião

O Bar Opinião (Rua José do Patrocínio, 834) recebe a banda neozelandesa Katchafire nesta quinta-feira (15), às 22h30. O show tem ingressos a partir de R$ 65,00 disponíveis na plataforma Sympla.

A aclamada atração do mundo do reggae desembarca em Porto Alegre para celebrar seus 25 anos de carreira. Com um show que traz todos os seus sucessos e reforça a devoção da banda ao reggae roots, hits como 100 e Working são presença confirmada no repertório.

Com seis álbuns de sucesso, discos de platina e uma imensidão de fãs, Katchafire constrói sua sonoridade pegando as bases do clássico reggae e as misturando com R'n'B e funk rub, fusion moderno, dance hall e pop, com grooves e vibrações edificantes.