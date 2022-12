CPM 22 e Vera Loca fazem show no Park Shopping Canoas nesta quinta

O Centro de Eventos Multi Hall do Park Shopping Canoas (Av. Farroupilha, 4.545 - Canoas) recebe, nesta quinta-feira (15), às 21h, duas das mais renomadas bandas do cenário roqueiro do Brasil: CPM 22 e Vera Loca apresentam seus maiores sucessos em show único. Os ingressos custam a partir de R$ 44,80 e estão à venda no Blue Ticke t.

Com 26 anos de história, CPM 22 traz na bagagem 10 álbuns, 5 DVDs, diversos prêmios, entre eles o Grammy Latino na categoria Melhor Álbum de Rock, mais de 1,8 milhão de seguidores nas redes sociais e inúmeros hits. Por sua vez, há duas décadas Vera Loca mantém vivo o rock ‘n’ roll e acumula fãs por onde vai.

As duas gigantes se unem para show histórico e o público poderá contar com um repertório cheio de sucessos de ambas as bandas. CPM 22 nos traz canções como Dias Atrás, O Mundo Dá Voltas, Um Minuto Para o Fim do Mundo e Regina Let's Go. E Graffiti, Palácio dos Enfeites, Suadinha, Velocidade, Cuidado Ana, Aos Meus Amigos e a eterna Borracho y Loco são hits garantidos no show da gaúcha Vera Loca.