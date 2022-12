Espaço 373 fecha o ano com Dudu Sperb, Michel Dorfman e The Jazz Messengers

O Espaço 373 (Rua Comendador Coruja, 373) encerra o ano com apresentações de Dudu Sperb, Michel Dorfman e The Jazz Messengers nesta quinta (15) e sexta-feira (16). Na quinta, sobem ao palco Sperb e Dorfman para show que homenageia o francês Michel Legrand e o brasileiro Tom Jobim. Na sexta, é a vez de The Jazz Messengers trazerem o melhor do jazz dos anos 1960. Os dois shows começam às 21h e tem ingressos a partir de R$ 35,00 na plataforma Sympla.