Conjunto musical de jovens da periferia realiza concerto no Mirante do Morro da Cruz

Projeto que desde 2015 leva música à comunidade do Morro da Cruz, em Porto Alegre, o Grupo Sons do Morro realiza o concerto Sons do Morro da Cruz neste sábado (17), às 18h30min, no Mirante da Cruz (Travessa São João, 585, Morro da Cruz, bairro São José). O conjunto é composto por jovens músicos da periferia da Capital, e é resultado de uma iniciativa que acontece na escola Municipal Judith Macedo de Araújo, envolvendo crianças e adolescentes, com idades entre 8 e 19 anos, e tem a Regência da professora Michelle Cavalcanti.

No concerto, instrumentos mais tradicionais como flauta doce, percussão e violão, se misturam com canos de PVC, chaves, e outros materiais pesquisados pelo grupo. O repertório é composto por músicas que marcaram a trajetória do grupo ao longo dos 8 anos de trabalho, além de músicas de compositores que importantes para Porto Alegre, como Giba Giba e Nelson Coelho de Castro.

O conjunto também apresentará a música História do Morro, do compositor da comunidade Celso Rocha, que fará uma participação especial. Além dele, o concerto contará com as participações dos músicos Edu do Nascimento, Felipe Azevedo, Irmãs Vidal e Pâmela Amaro, recentemente premiada com o Prêmio Açorianos.

Serviço:

O quê? Concerto Sons do Morro na Cruz

Quando? Sábado, 17 de dezembro, às 18h30

Onde? Mirante da Cruz (Travessa São João, 585, Morro da Cruz, bairro São José)