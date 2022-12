Espetáculo 'Vivir' leva a arte viva do flamenco ao Teatro Renascença

Novo espetáculo de flamenco do coletivo Del Puerto, Vivir terá apresentação única nesta quinta-feira (15), às 20h30min, no Teatro Renascença (avenida Érico Veríssimo, 307). Ingressos (a partir de R$ 44,60) à venda no site EntreAtos ou na bilheteria, uma hora antes do espetáculo.

Em Vivir, o flamenco não é somente uma dança e uma música, mas uma arte viva, uma forma de se expressar, de sentir e se relacionar com as pessoas. Em uma performance que inclui solistas e música ao vivo, em um elenco completo, o coletivo leva ao palco do Renascença criações desenvolvidas entre os anos de 2020 e 2022 - tempos tão difíceis para todos, e aos quais também o coletivo sobreviveu através, e graças, à arte.