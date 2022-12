Mostra na Cinemateca Capitólio celebra a era de ouro do VHS

A Cinemateca Capitólio (rua Demétrio Ribeiro, 1.085) inaugura na terça-feira (13), às 19h, sua última mostra temática do ano, A Era do VHS, que será dividida em duas partes e se estenderá até janeiro de 2023. A mostra foi concebida para relembrar o impacto revolucionário que a chegada ao mercado do videocassete, no início da década de 1980, provocou, tanto em termos técnicos quanto culturais e comportamentais.

A programação inclui títulos que incorporam o vídeo em suas narrativas, como Videodrome – A Síndrome do Vídeo, de David Cronenberg, e Sexo, Mentiras e Videotape, de Steven Soderbergh, até obras que fizeram grande sucesso nas videolocadoras à época, como Blade Runner – O Caçador de Androides, de Ridley Scott, Corpos Ardentes, de Lawrence Kasdan, e 9 ½ Semanas de Amor, de Adrian Lyne.

Na sexta-feira, às 19h30min, uma edição especial do projeto Raros exibe a obscura produção americana Resgate (The Ransom), que foi o primeiro título lançado no Brasil com selo da Embrafilme. O procedimento marca o início da regulação do mercado de vídeo no país, até então dominado pela fitas piratas. Confira os horários das sessões no site da Cinemateca Capitólio

Sinopses dos filmes da mostra A Era do VHS:

Videodrome – A Síndrome do Vídeo

Videodrome (R$ 10,00)

Direção de David Cronenberg

EUA, 1983, 87 minutos

Classificação indicativa: 18 anos

Max Renn (James Woods), dono de uma pequena emissora de televisão a cabo, capta imagens de pessoas torturadas e mortas. Logo, ele descobre que a transmissão se chama Videodrome, é gerada em Pittsburgh e é muito mais que um programa sensacionalista em busca de espectadores mórbidos. Trata-se de um experimento que usa a televisão para alterar permanentemente as percepções das pessoas, causando sérios danos cerebrais. Obra-prima do diretor canadense David Cronenberg, Videodrome é um dos títulos que melhor sintetiza as suas obsessões estéticas, e conta com a participação da cantora Blondie no elenco.

Mamãe é de Morte

Serial Mom (R$ 10,00)

Direção de John Waters

EUA, 1994, 95 minutos

Classificação indicativa: 16 anos

Beverly Sutphin (Kathleen Turner) tem uma vida familiar feliz, com seus filhos e seu marido dentista. Porém, quando a professora despreza um de seus meninos, a esposa perfeita desenvolve um gosto insaciável por assassinatos, a começar pela educadora de seu filho. Hilariante comédia negra de John Waters, com grande atuação de Kathleen Turner.

Blade Runner – O Caçador de Androides

Blade Runner (R$ 10,00)

Direção de Ridley Scott

EUA, 1982, 117 minutos

Classificação indicativa: 14 anos

Rick Deckard (Harrison Ford) é um caçador de recompensas. Seu trabalho: eliminar androides que vivem ilegalmente na Terra. Seu sonho de consumo: substituir sua ovelha de estimação elétrica por um animal de verdade. A grande chance surge ao ser designado para perseguir seis androides fugitivos de Marte. O clássico da ficção científica que consolidou as carreiras de Harrison Ford e Ridley Scott e tornou-se uma obra de culto desde a sua estreia.

Sexo, Mentiras e Videotape

Sex, Lies, and Videotape (R$ 10,00)

Direção de Steven Soderbergh

EUA, 1989, 100 minutos

Classificação indicativa: 14 anos

John (Peter Gallagher) está enfrentando problemas sexuais com a esposa, Ann (Andie MacDowell). Paralelamente, ele mantém um caso com a cunhada (Laura San Giacomo). Mas a chegada do seu amigo Graham (James Spader), que grava um vídeo com depoimentos das mulheres sobre suas vidas sexuais, muda tudo. Filme vencedor da Palma de Ouro no Festival de Cannes.

Resgate

The Ransom (entrada franca)

Direção de Richard Compton

EUA, 1977, 90 minutos

Classificação indicativa: 18 anos

Matador ataca resort de luxo, assassinando pessoas ricas e policiais. Para por fim à matança, exige um alto resgate, Primeiro filme lançado em vídeo selado no Brasil, em 1983, marcando o início da regulação do mercado.

Corpos Ardentes

Body Heat (R$ 10,00)

Direção de Lawrence Kasdan

EUA, 1981, 113 minutos

Classificação indicativa: 18 anos

O advogado Ned Racine (William Hurt) começa um caso amoroso com Matty Walker (Kathleen Turner), esposa de um empresário rico da Flórida. Incentivado pela amante, Ned planeja um esquema para matar o marido de Matty, para que eles possam fugir juntos com o seu dinheiro. Mas, complicações aparecem por causa de traições, lançando o advogado infeliz em uma situação muito mais traiçoeira do que ele imaginava. Releitura do filme noir, com brilhantes atuações de William Hurt e Kathleen Turner.

A Força de um Amor

Breathless (R$ 10,00)

Direção de Jim McBride

EUA, 1983, 100 minutos

Classificação indicativa: 18 anos

Jesse (Richard Gere) rouba um carro para ir até Los Angeles convencer Monica (Valerie Kapriskie), por quem está apaixonado, a fugir com ele para o México. No caminho, ele atira em um policial, tornando a fuga ainda mais necessária. Mas Monica não tem certeza de que quer acompanhá-lo. Refilmagem americana do clássico francês Acossado, de Jean-Luc Godard, foi um dos títulos que transformou Richard Gere no maior símbolo sexual de Hollywood na década de 80.

Hannah e suas Irmãs

Hannah and her Sisters (R$ 10,00)

Direção de Woody Allen

EUA, 1986, 107 minutos

Classificação indicativa: 14 anos

A amizade e o relacionamento de três irmãs vivendo em Nova York. No Dia de Ação de Graças seus conflitos amorosos e existenciais são evidenciados no meio de um grupo de amigos e parentes não muito homogêneo. Lee (Barbara Hershey) é uma pintora casada com Frederick (Max von Sydow), Holly (Dianne Wiest) sonha em ser uma escritora e Hannah (Mia Farrow) é uma atriz famosa, com vida aparentemente perfeita. Um dos principais sucessos da filmografia de Woody Allen.

9 ½ Semanas de Amor

9 ½ Weeks (R$ 10,00)

Direção de Adrian Lyne

EUA, 1986, 117 minutos

Classificação indicativa: 18 anos

Elizabeth (Kim Basinger) é uma bela mulher que trabalha em uma galeria de arte e se envolve com John (Mickey Rourke), um homem rico e misterioso. Eles começam a praticar jogos sexuais cada vez mais intensos, o que torna o relacionamento complicado e difícil de ser controlado. Filme transformado em obra de culto, em função das tórridas cenas de sexo entre Basinger e Rourke.

Vida de Balconista

(R$ 10,00)

Direção de Cavi Borges

Brasil, 2008, 70 minutos

Classificação indicativa: livre

Mateus (Mateus Solano) é um jovem que trabalha em uma locadora de filmes e sonha em ser diretor de cinema. Enquanto o plano não se torna realidade, o funcionário precisa lidar com todo tipo de cliente que aparece no estabelecimento. Realizado e finalizado em mini-dv, o filme retrata alhumas das experiências do diretor Cavi Borges, dono da locadora de vídeo mais famosa do Rio de Janeiro, a Cavídeo.