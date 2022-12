Grupo Unamúsica celebra 39 anos e o lançamento de novo disco em show no Café Fon Fon

Nascido em meio à efervescência cultural do começo dos anos 1980 no Rio Grande do Sul, o Grupo Unamérica comemora 39 anos de estrada no palco do Café Fon Fon (rua Vieira de Castro, 22) nesta terça-feira (13), às 20h. Formado por Dão Real e Zé Martins, o duo interpreta músicas do mais recente álbum, Canções para Tempos de Cólera, e outras que marcaram a trajetória do grupo, pioneiro na união da música gaúcha com a cultura latino-americana e as sonoridades do Brasil urbano. O show tem couvert artístico de R$ 30,00, e reservas podem ser feita pelo telefone (51) 99880-7689.