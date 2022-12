Wander Wildner lança o livro 'Canções Iluminadas de Amor' com show no Gravador Pub

Lançando seu segundo livro, Canções Iluminadas de Amor, Wander Wildner sobre ao palco do Gravador Pub (rua Conde de Porto Alegre, 22) nesta quarta-feira (14), às 20h. O punk brega vai tocar canções marcantes e ler trechos do livro, onde descreve como foram compostas 27 músicas do seu repertório, desde a época dos Replicantes até os dias de hoje. Ingressos a R$ 45,00, no site do local.

Viabilizado por meio de projeto de financiamento coletivo na plataforma Catarse, Canções Iluminadas de Amor terá exemplares à venda no local, bem como unidades do primeiro livro de Wander, Aventuras de um Punkbrega. A publicação tem capa da artista recifense Isabela Faria, diagramação de Gustavo Kaly, fotos de Fernanda Chemale, Rochelle Costi, Carlos Gerbase e Tonho Meira, ilustrações de Allan Sieber, Koostella, Isabela Faria, Paulo do Amparo e Lulina.