Show 'O fino da fossa' embala os corações partidos no Ocidente Acústico desta quinta-feira

Unidos em um espetáculo dedicado a cantar as dores da sofrência, Iandra Cattani e Rodrigo Fernandez levam ao Ocidente (avenida Osvaldo Aranha, 960) o espetáculo O fino da fossa nesta quinta-feira (15), às 21h. Ingressos (R$ 40,00, com opções de meia entrada) no Sympla ou na bilheteria do local.

Com o espetáculo O fino da fossa, a dupla de artistas pretende reunir aquelas canções que vão fundo na fossa, que cutucam as feridas e destilam dor-de-cotovelo. Quem comparecer ao Ocidente Acústico desta quinta-feira pode se preparar para uma catarse musical, que transita do humor ao drama homenageando grandes mestres das paixões dolorosamente terminadas como Lupicínio Rodrigues, Chico Buarque e Portishead e recriando clássicos como Total Eclipse of the Heart, Ne me quitte pas e Back to Black.