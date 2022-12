Depois de duas décadas sem recursos, Mostra de Teatro de Rua começa neste domingo

"Estamos recuperando algo muito importante. A expressão mais democrática e pública da arte teatral. O Teatro de Rua. Que acontece para todos, todas e todes. É uma alegria imensa e grande alento." Assim a atuadora do grupo teatral Ói Nóis Aqui Traveiz, Tânia Farias, define o sentimento de retomar a 12ª Mostra de Teatro de Rua depois de 20 anos sem recurso para a programação. O evento começa hoje (11), às 17h, na Orla do Guaíba e no Parque Germânia, e vai até o próximo domingo (18), com apresentação de vários grupos, como Oigalê e Levanta Favela, em descentralizados pontos da Capital.

Na encenação que estreia este primeiro dia de Mostra na Orla, o Ói Nóis dá vida à história e luta de Carlos Marighella, ex-deputado e combatente da guerrilha armada contra a ditadura militar. O espetáculo é intitulado O Amargo Santo da Purificação, roteiro do grupo que foi censurado pelo regime e que contava a história da luta armada. "Se as pessoas soubessem o que foi a ditadura militar, talvez, nosso destino fosse outro", considera Tânia. O encontro com o público depois de anos de pandemia de Covid-19 também é um momento especial, como ressalta: "Nada melhor do que nos encontramos na rua, depois de muitos terem que se isolar em casa. A rua também é o local mais seguro."

audiência em clima tenso Por se tratar de apresentações espontâneas e democráticas, os grupos de teatro de rua têm aproveitado a oportunidade da Mostra para criticar a atual disposição política municipal de conceder espaços públicos à instituições privadas, como recentemente fez o edital da prefeitura de Porto Alegre com a Redenção e o calçadão do Lami, por exemplo, e que teve. "Lutamos contra isso. Há um momento em que o poder público decide que o local público não é mais público e começa a cobrar pelas manifestações mais genuínas, como o teatro de rua. Por isso, é uma felicidade retomar essa mostra e reivindicar esse espaço", diz a atuadora.

A Mostra só foi possível este ano graças à atuação dos coletivos teatrais junto a vereadores de oposição que destinaram verbas ao evento por meio de emendas impositivas na Câmara Municipal. Segundo Tânia, a 13ª Mostra, no ano que vem, já está garantida. "Estou arrepiada só de contar tudo isso", emociona-se.

Confira a programação completa abaixo.

Neste domingo (11)

O Amargo Santo da Purificação, com a Tribo de Atuadores Ói Nóis Aqui Traveiz

Horário: 17h

Onde: Orla do Guaíba

Deus e o Diabo em Terra de Miséria, com a Oigalê - Cooperativa de Artistas Teatrais

Horário: 17h

Onde: Parque Germânia

Segunda-feira (12)

Histórias de Circo Sem Lona, com o grupo TIA

Horário: 11h

Onde: Parque Marechal Mascarenhas de Moraes, no Humaitá

O Lançador de Foguetes, com o grupo De Pernas pro Ar

Horário: 17h

Onde: Praça da Alfândega

Terça-feira (13)

Circo Rapadura, com Cacá Sena

Horário: 11h

Onde: Praça da Alfândega

Histórias de Circo Sem Lona, com o grupo TIA

Horário: 17h

Onde: Praça da Alfândega

Quarta-feira (14)

O Lançador de Foguetes, com o grupo De Pernas pro Ar

Horário: 11h

Onde: Esplanada da Restinga

Eu Não Sou Macaco, com Usina do Trabalho do Ator (UTA)

Horário: 17h

Onde: Praça da Alfândega

Quinta-feira (15)

Sob o Véu de Ísis, com o Coletivo Teatro da Crueldade

Horário: 11h

Onde: Praça da Alfândega

Maria, Suas Filhas e Seus Filhos, com o grupo Levanta Favela

Horário: 17h

Onde: Praça da Alfândega

Sexta-feira (16)

Faixa de Graça, com o grupo Ritornelo

Horário: 11h

Onde: Praça da Alfândega

Tocar a Terra, com Raquel Kubeo

Horário: 16h

Onde: Praça da Alfândega

Sábado (17)

Tocar a Terra, com Raquel Kubeo

Horário: 11h

Onde: Rua do Lazer (Rua B), na vila Bom Jesus

Sob o Véu de Ísis, com o Coletivo Teatro da Crueldade

Horário: 17h

Onde: Parque Marechal Mascarenhas de Moraes, no Humaitá

Circo Rapadura, com Cacá Sena

Horário: 17h

Onde: Praça do CEU da Restinga Velha (Rua Dr. Arno Horn, 221)

Domingo (18 de dezembro)

Faixa de Graça, com o grupo Ritornelo

Horário: 16h

Onde: Parque Germânia

Eu Não Sou Macaco, com a Usina do Trabalho do Ator (UTA)

Horário: 17h

Onde: Praça do CEU da Lomba do Pinheiro (Rua Porto Alegre, 5.450)

Deus e o Diabo em Terra de Miséria, com a Oigalê - Cooperativa de Artistas Teatrais

Horário: 17h

Onde: Brique da Redenção

Maria, Suas Filhas e Seus Filhos, com o grupo Levanta Favela

Horário: 17h

Onde: Esplanada da Restinga