Pernambucano Zé Manoel faz show gratuito neste sábado em Porto Alegre

Pela primeira vez em Porto Alegre, o compositor, cantor e pianista pernambucano Zé Manoel desembarca com o show “Do Meu Coração Nu”. A apresentação gratuita acontece no Instituto Ling (rua João Caetano, 440), neste sábado, dia 10 de dezembro, às 19h. O artista fará um passeio pelo seu repertório autoral e por interpretações de músicos que fazem parte de sua vida e de seu imaginário. A entrada franca ocorre mediante inscrição prévia, a partir das 11h desta quinta-feira, dia 8, no site www.institutoling.org.br ou na recepção do centro cultural.

Integrante da nova cena da música popular brasileira, o músico possui quatro álbuns. Em 2009, estreou o “EP Zé Manoel”. Seis anos depois, pelo edital Natura Musical, lançou “Canção e Silêncio”, produzido por Carlos Alberto Miranda e Kassin. Em seguida, em 2016, veio ‘Delírio de um Romance a Céu Aberto”, vencedor do Prêmio da Música Brasileira na categoria Projeto Especial, com participações de nomes como Elba Ramalho, Juçara Marçal e Tiganá Santana, e com composições feitas em parceria com Vanessa da Mata e Arthur Nogueira.

Em 2019, fez o lançamento de um DVD ao vivo que leva seu nome. Em 2020, nasceu “Do Meu Coração Nu”, que traz a participação de artistas como Luedji Luna, maestro Letieres Leite e a cantora norte-americana Gabriela Riley. Pelo álbum, Zé Manoel foi indicado ao Grammy Latino na categoria de Melhor Álbum de Música Popular Brasileira.