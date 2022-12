Tatiana Barduco promove sessão de autógrafos de seu terceiro livro, 'Um anjo de criança'

A escritora paulista radicada em Caxias do Sul, Tatiana Barduco realizará no domingo (11), das 16h às 18h, sessão de autógrafos de seu terceiro livro, intitulado Um anjo de criança, na Livraria Bamboletras, em Porto Alegre (Av. Venancio Aires, 113).

A obra é a primeira produzida em prosa por Tatiana, que já publicou dois livros de poesia. A proposta da autora é instigar reflexões filosóficas e espirituais nos leitores, fazendo com que cada um conecte-se com a própria essência: “É um livro que entrelaça a vida e a arte do saber viver. Assemelha-se a um manual poético de boas práticas e condutas, em que se mesclam ficção, realidade, prosa e poesia. É o florescimento e resultado concreto de um processo criativo de mais de sete anos e deriva de muitas vivências” – destaca.

As ilustrações são criações da artista visual, restauradora e professora Cristina Fauquemont, natural de Curitiba (PR), e estarão expostas ao público na ocasião, que também contará com outras manifestações de arte. O livro, com 167 páginas, estará à venda no local pelo valor de R$ 62,00.

Natural da capital paulista, Tatiana Barduco é graduada em Letras pela Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo (FFLCH-USP), bacharel em Turismo pela Unibero (SP), e em Direito pela Universidade Presbiteriana Mackenzie (SP). Entre 2017 e 2019, residiu em Santiago, no Chile, onde atuou como florista. Apaixonada pela natureza, pelas artes e por viajar, Tatiana reside atualmente em Caxias do Sul, na Serra Gaúcha, e já tem dois livros de poesia publicados: “Flor e Ser Poesia” e “Mãe Maria entre rosas e versos”, ambos de 2021. Foi contemplada, em 2022, com a medalha e certificado pela conquista do segundo lugar na categoria “Contos” do Concurso Anual Literário de Caxias do Sul.