Karine Cunha presta tributo a Clara Nunes e faz homenagem a Oxum no show Guerreira

Celebrando 25 anos de carreira, a cantora Karine Cunha, acompanhada pelo Samba Clube, homenageia a lendária Clara Nunes com o show Guerreira, que acontece neste sábado (10), às 18h, no Terra & Brisa (rua Déa Coufal, 60). Ingressos, a R$ 15,00, no local. Durante o dia, Karine vai facilitar a vivência feminina O despertar de Oxum, das 10h às 17h, com Dani Dimer e Alinê Rollof. Informações pelo perfil @karinecunhacantora no Instagram.

No palco, algumas canções autorais alusivas a Oxum (deusa africana do amor, beleza e riqueza) que se comemorou no último dia 8. Além das autorais, clássicos eternizados na voz de Clara Nunes como Canto das três raças, Ijexá, O mar serenou, Conto de areia e Feira de mangaio, entre outros.