Ópera Estúdio da Ospa apresenta nova adaptação para o clássico A Viúva Alegre

Ao longo de seis meses, um talentoso grupo de cantores líricos se reuniu na Casa da Ospa, em Porto Alegre, para aprimorar suas habilidades junto a grandes especialistas do mundo da ópera. O resultado de todo esse trabalho poderá ser visto no domingo (11), no espetáculo de encerramento do Ópera Estúdio da Ospa, curso de aperfeiçoamento para cantores líricos promovido pela Secretaria de Estado da Cultura (Sedac), por meio da Orquestra Sinfônica de Porto Alegre (Ospa). A opereta A Viúva Alegre ganhou uma nova versão em português que será apresentada em duas sessões no domingo, às 16h e às 19h, na Casa da Ospa (avenida Borges de Medeiros, 1.085). Os ingressos estão sendo distribuídos via Sympla, em troca de 1kg de alimento não perecível.

Criada com o objetivo de suprir a formação profissionalizante de cantores líricos e valorizar a ópera no Rio Grande do Sul, a primeira edição do Ópera Estúdio da Ospa proporcionou uma formação interdisciplinar a 18 artistas, permitindo que tivessem contato com grandes referências do meio artístico. O curso tem direção artística de Evandro Matté e coordenação pedagógica de Flávio Leite, que assume a direção-geral da montagem da opereta A Viúva Alegre, com o apoio dos professores do Ópera Estúdio Eiko Senda, Cristine Guse e Sérgio Sisto. A convite do projeto, o dramaturgo Henrique Cambraia escreveu uma nova versão em português da obra para ser estreada em duas sessões com elencos diferentes. O pianista Patrick Menuzzi fará o papel da orquestra ao piano. A direção cênica e concepção é de Áurea Baptista, a direção musical é de Sérgio Sisto, e a direção de arte, de Antônio Rabàdan. O espetáculo será dedicado à memória de Laura de Souza (1958 – 2022), ex-professora do Ópera Estúdio da Ospa falecida no mês de julho.

Composta pelo austríaco Franz Lehár (1870 – 1948), A Viúva Alegre estreou em 1905, com libreto de Viktor Léon e Leo Stein, tornando-se um dos títulos mais populares do gênero conhecido como opereta – caracterizado por enredos cômicos e pelo uso de diálogo falado entre os números de música cantada. Ambientada na Paris do início do século XX, a história é centrada na viúva Hanna Glawary, que herdou uma grande fortuna de seu marido. O governo de Pontevedro, seu país natal fictício, teme que a personagem desperdice a sua fortuna e cause um prejuízo aos cofres nacionais. Portanto, o Barão Zeta, embaixador de Pontevedro, elabora um plano para que um pontevedriano se case com a viúva. Dessa maneira, o dinheiro seria mantido no pequeno país, que já estava à beira da falência. A missão é confiada ao galante Danilo, mas nem tudo se desenrola conforme planejado.