Maurício Manieri e Jon Secada fazem show juntos no Araújo Vianna

Nesta quarta-feira (14), às 21h, o aclamado cantor Maurício Manieri desembarca em Porto Alegre para show em conjunto com Jon Secada. A apresentação será no Auditório Araújo Vianna (Av. Osvaldo Aranha, 685) e tem ingressos disponíveis na uhuu.com a partir de R$ 100,00.

A tour Classics - O Amor está no Ar junta o cantor paulista com o conhecido artista cubano para, em uma noite muito especial, tocarem seus maiores hits e as melhores músicas do universo pop romântico mundial das décadas de 70, 80 e 90.

Fãs poderão contar com um repertório repleto de sucessos como Minha Menina, Bem Querer, Se Quer Saber, além de clássicos do universo pop romântico nacional e internacional como Easy, Just Another Day, Little Respect, Love Is In The Air e Angel, entre outros.