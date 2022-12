Duo Teiniaguá encerra a programação de 2022 do Mistura Fina nesta quinta (15)

O duo Teiniaguá, das musicistas Ana Matielo e Clarissa Ferreira, encerra a programação de 2022 do Mistura Fina nesta quinta-feira (15) no Foyer Nobre do Theatro São Pedro (Praça Mal. Deodoro, s/n). O espetáculo começa às 18h30min e traz o Pampa, a paisagem sul-americana e as relações com a natureza como tema. A entrada é franca.