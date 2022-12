Alvaro Siviero faz recital de Natal no Teatro do Bourbon Country

Conectado ao espírito de união, alegria, esperança e paz entre as pessoas que marca o período natalino, o pianista Alvaro Siviero se apresenta nesta terça-feira (13), às 21h, no Teatro do Bourbon Country (avenida Túlio de Rose, 80). O espetáculo Natal das Famílias com Alvaro Siviero tem ingressos a partir de R$ 50,00, no Uhuu e na bilheteria do teatro.

Um dos maiores nomes da música clássica brasileira e internacional, Siviero acumula passagens por diversos países e apresentando-se em turnês pelo mundo. Será cerca de 1h30min de apresentação, com um programa repleto de clássicos de Beethoven, Chopin e Lódz, além de obras alusivas ao período do Natal. A ideia, segundo o próprio Siviero, é que o teatro se transforme numa grande sala de estar, em uma conversa com as famílias presentes que permita a elas apreciarem as obras não somente pelo formato estético, mas também intelectual.