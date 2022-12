A cerimônia de entrega do XV Prêmio Açorianos de Artes Plásticas acontece nesta sexta-feira (9), às 19h, no Teatro Renascença (avenida Erico Verissimo, 307). O evento da Coordenação de Artes Visuais da Secretaria Municipal de Cultura e Economia Criativa tem entrada franca e premiará em 12 categorias os destaques da produção de 2021 que contribuíram para o fortalecimento do campo da Cultura.

A solenidade será apresentada por Liliana Cardoso, ativista cultural, declamadora, radialista e mestre de cerimônias. A atração musical ficará a cargo do instrumentista e compositor Rafael Lopes. Serão anunciados na cerimônia os prêmios especiais do júri e os prêmios concedidos por parcerias: Prêmio Jovem Curador(a), oferecido pela Aliança Francesa de Porto Alegre, com uma viagem (bilhetes de avião de ida e volta) para Paris, França e o Prêmio de Residência Artística no Ateliê de Gravura, ofertado pela Fundação Iberê. Os premiados receberão troféu criado por Xico Stockinger.

Em comemoração à 15ª edição do PAAP, será atribuído ainda o Prêmio Aquisição (no valor de R$ 10 mil). O selecionado será contemplado na categoria Artista por sua trajetória nas artes e terá uma ou mais obras adquiridas pelo acervo artístico municipal.

A Comissão de Seleção e de Premiação do XV PAAP foi constituída por: Letícia Lau, Lucas Strey, Nei Vargas, Marcus Mello, Pedro Rubens Vargas, Eduardo Veras e Mélanie Le Bihan. No evento também ocorrerá a abertura da exposição do artista homenageado Paulinho Chimendes, com curadoria de José Francisco Alves, doutor em História da Arte e professor do Atelier Livre. Paulinho Chimendes iniciou no Atelier Livre da Prefeitura em 1967, ainda quando a escola funcionava no segundo piso do Mercado Público. Durante a sua carreira, realizou dezenas de exposições individuais e coletivas, e sua produção destaca-se em desenho e gravura. O artista está entre os grandes mestres impressores brasileiros.