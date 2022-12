Street Expo Photo realiza mostra em comemoração aos cinco anos de atividades no Viaduto Otávio Rocha

A Galeria Escadaria abre neste sábado (10), às 16 horas, a quinta edição da Street Expo Photo 2022, em comemoração aos cinco anos de existência como a única e pioneira galeria de arte a céu aberto do Rio Grande do Sul. Localizada em um espaço icônico da arquitetura de Porto Alegre, o Viaduto Otávio Rocha, no Centro Histórico, a galeria irá expor trabalhos de 94 fotógrafos, diagramados em 17 grandes painéis com 150 fotos em grande e médio formato. O homenageado dessa edição é o fotógrafo paulistano Marcos Varanda.

O ponto diferenciado da mostra, segundo seu curador Marcos Monteiro "é a criação de novas situações", ao compor fotos de artistas consagrados como Walter Firmo, Gal Oppido, José Roberto Bassul, Penna Prearo, entre outros em um mesmo espaço, "juntos com novos e competentes talentos."

No domingo (11), a Street Expo Photo promoverá encontro (das 9h às 16h), entre o curador e o fotógrafo homenageado desta edição, para leitura dos portfólios, em iniciativa que ocorre em parceria com o Foto Clube Porto Alegre, na Sala Sergio Napp 2, na Casa de Cultura Mário Quintana. A mostra no viaduto Otávio Rocha acontece até o dia 10 de fevereiro. Depois segue para a Galeria Arte Restinga, na Praça Esplanada da Restinga, onde permanece de 15 de fevereiro até 15 de abril.