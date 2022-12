Orquestra Villa-Lobos faz último concerto do ano no Theatro São Pedro

A Orquestra Villa-Lobos encerrará as comemorações dos seus 30 anos, celebrados em abril deste ano, no Sarau do Solar Especial Solidário com concerto inédito no próximo dia 14 de dezembro (quarta-feira), às 20h, no Theatro São Pedro. O ingresso é 2 kg de alimentos não perecíveis.

“A apresentação que encerra o ano para a OVL contará com queridos artistas que fazem parte da trajetória de música e de transformação social construída coletivamente ao longo dessas três décadas”, explica a regente e coordenadora da Orquestra Villa-Lobos, Cecília Rheingantz Silveira.

O espetáculo apresentará canções que versam sobre resistência, amor e esperança por um mundo mais justo e fraterno de grandes compositores populares como Gilberto Gil, Milton Nascimento, Roberto e Erasmo Carlos, Marvin Gaye, Beto Guedes, Márcio e Lô Borges, Zé Rodrix, Raul Ellwanger, Zé Caradípia, entre outros. No palco, estarão 30 músicos da OVL em formação de flautas doces, cordas e percussão, com a participação especial dos músicos Álvaro RosaCosta, Beto Chedid, Maurício Nader, Raul Ellwanger, Stephanie Soeiro e Zé Caradípia. Os ingressos já estão disponíveis na bilheteria do Theatro São Pedro.