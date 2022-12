Longa 'Os Bravos Nunca se Calam' tem sessões comentadas em Porto Alegre e São Leopoldo

A comédia investigativa Os Bravos Nunca se Calam, de Márcio Schoenardie, terá sessão comentada neste domingo (11), às 18h30min, na Cinemateca Capitólio (rua Demétrio Ribeiro, 1.085). Estarão presentes o ator Edu Mendas, o roteirista Gabriel Faccini e o montador Alfredo Barros, com mediação de Giordano Gio. Na segunda (12), é a vez do filme ser exibido no Cinesystem São Leopoldo (rua Primeiro de Março, 821), às 19h, seguido de stand up comedy com Tiago Agostini.