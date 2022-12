Ospa apresenta a Bachiana 7, de Villa-Lobos, sob regência de Marcos Arakaki

A célebre Bachiana 7, de Heitor Villa-Lobos, dá nome ao próximo concerto da Orquestra Sinfônica de Porto Alegre (Ospa), fundação vinculada à Secretaria de Cultura do Rio Grande do Sul. O premiado maestro Marcos Arakaki, regente associado da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais por nove temporadas (2011–2019), estreia como convidado da Ospa, e o pianista Ronaldo Rolim é o solista da apresentação, que ocorre no sábado (10), às 17h, na Casa da Ospa (avenida Borges de Medeiros, 1.501). Ingressos entre R$ 10,00 e R$ 40,00 no Sympla. Haverá também transmissão ao vivo do concerto pelo YouTube.

O público tem dois motivos para chegar à Casa da Ospa com antecedência: às 16h, a pianista Olinda Allessandrini comenta o repertório do dia, dentro do projeto Notas de Concerto, na Sala de Recitais; e, no mesmo horário, o maestro Marcos Arakaki lança seus dois livros, A História da Música Clássica Através da Linha do Tempo (2019) e Conhecendo a Orquestra – Os Instrumentos (2021), no saguão.

O concerto Bachiana 7 toma o nome emprestado da composição de Heitor Villa-Lobos, “talvez o maior compositor das américas de todos os tempos”, na opinião do regente convidado. A peça de número sete foi selecionada entre as nove partes da série Bachianas Brasileiras – obra-prima que costura a influência de J. S. Bach com as raízes rítmicas da música popular brasileira. O programa inclui também outra composição brasileira, Sorongo de Maracatu, peça de Paulo Dorfman na qual a percussão toma a frente.