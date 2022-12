Clarice Nejar dá voz à natureza da mulher em show no Teatro de Arena

O Teatro de Arena (avenida Borges de Medeiros, 835) recebe nesta quinta-feira (8), às 20h, o show Mulher Sagrada, Caminhos Abertos, de Clarice Nejar. A apresentação é um rito de despedida de Porto Alegre, composto pelas canções autorais e poemas do álbum Mulher Sagrada, lançado em 2019. Os ingressos estão esgotados.

Através da sua música e concepção artística, Clarice Nejar dá voz às múltiplas faces da natureza da mulher no contexto da diversidade cultural em uma releitura própria com base nos universos de matriz afro-brasileira e indígena, que expressam as forças da natureza, com influência de cantos e ritmos populares. Sua música e performance criam um ambiente de experiência sonora e vivência com o público, compreendendo a música como linguagem de encontro e transformação.