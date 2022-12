Diogo Nogueira promete noite de muito samba no Auditório Araújo Vianna

Prometendo um show repleto de sucessos capaz de botar todo mundo pra sambar, Diogo Nogueira está de volta ao Auditório Araújo Vianna (avenida Osvaldo Aranha, 680) nesta sexta-feira (9), às 21h. A abertura será com a gaúcha Maria Luiza, com o show Samba da Malu. Ingressos, entre R$ 95,00 e R$ 410,00, no Sympla.

A base do repertório será o mais novo trabalho de Diogo Nogueira, Ao Vivo no Noites Cariocas, gravado ao vivo no Morro da Urca, no Rio de Janeiro, e lançado no último dia 2 de dezembro, Dia Nacional do Samba. O trabalho reúne sambas que Diogo ainda não tinha gravado e alguns sucessos de sua carreira - todos interpretados por um Diogo iluminado, feliz e com sua voz potente reverberando alegria.