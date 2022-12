Ballet Vera Bublitz leva Dom Quixote ao Theatro São Pedro

O Ballet Vera Bublitz leva Dom Quixote para o palco do Theatro São Pedro (Praça Marechal Deodoro, s/n), neste fim de semana. A montagem sera apresentada em quatro sessões nos dias 10 e 11 de dezembro: no sábado (10), às 15h30min e 19h30min; e no domingo (11), às 10h30min e 16h30min. Os ingressos custam R$ 100,00 e podem ser adquiridos pelos telefones (51) 98474-1252 (sede Corte Real) e (51) 99933-3310 (sede Lucas de Oliveira).

A peça de Dom Quixote já emocionou o público quando foi apresentada no Teatro do Sesi neste ano. O sucesso de crítica e vendas de ingresso traz de volta essa adaptação criada especialmente pela mais tradicional escola de dança do Estado: Dom Quixote – O Sonhador.

O espetáculo contará com a participação dos bailarinos Paulo Rodrigues e Marcos Silva, que estão entre os melhores do Brasil na atualidade, além do argentino Martin Miguel Moyano e do cubano Luis Gonzales.