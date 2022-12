Rock n’ Bira tem última edição do ano neste sábado no Opinião

A última edição de 2022 da Rock n’ Bira, maior festa de rock do Rio Grande do Sul, acontece neste sábado (10), às 23h, no Bar Opinião (avenida José do Patrocínio, 834). Os ingressos já estão disponíveis no Sympla ou na bilheteria oficial do evento no Shopping Total. O primeiro lote tem os tíquetes a partir de R$ 89,00.