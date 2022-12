Show tributo em homenagem à Adele acontece dia 17 de dezembro em Porto Alegre

O projeto Hello Adele Tribute, superprodução que já encantou e emocionou milhares de espectadores do Brasil, América Latina, Europa e Ásia, está de volta a Porto Alegre. Tendo como inspiração os fãs da artista, que não tiveram a oportunidade de se emocionar em um show da cantora, a Opus Entretenimento traz à capital o respeitado espetáculo que acontece dia 17 de dezembro, no Teatro do Bourbon Country, às 21h. Os ingressos ainda estão disponíveis em uhuu.com e na bilheteria do Teatro.

Hello Adele Tribute é uma criação pensada, planejada e executada com foco em um espetáculo de maestria ainda não visto no mercado de tributos e à altura de uma das maiores cantoras dos últimos tempos.

De tudo que já foi feito sobre Adele, esta homenagem foi construída com atenção aos mínimos detalhes para que diferenças entre inspiração e realização não sejam percebidas. O cenário foi construído tendo como referência a ambientação do DVD “Live at the Royal Albert Hall” (2011). O microfone e o pedestal utilizados em cena pela intérprete Stephanie Lii são idênticos aos originais.

Do lenço de papel ao piano utilizado no palco, todos os detalhes foram reproduzidos. “Utilizamos o sistema DMX, em que cada abajur ao fundo do palco torna-se uma lâmpada independente, com vida própria, proporcionando os mais diversos desenhos com luz. A cada música, o público assistirá a diferentes composições visuais”, explica o diretor artístico Juliano K-lcinha.

Além disso, a intérprete e estrela do espetáculo tem o timbre vocal muito semelhante ao de Adele. A missão de encenar o ícone musical no palco foi dada à Stephanie Lii, artista franco-brasileira que vivenciou uma imersão de dois meses em Londres.

Na apresentação, o público vai experienciar um mix de 17 canções. No repertório, músicas do DVD “Live at the Royal Albert Hall” (2011) e dos álbuns lançados posteriormente, até os dias atuais, compondo um setlist equilibrado, vibrante e ao mesmo tempo extremamente dinâmico e emocionante. O público vai ouvir e se arrepiar com interpretações de “Hello”, “Someone Like You”, “Rolling in the Deep”, “Set Fire to the Rain” e uma surpresa para a apresentação em Porto Alegre.

“Os fãs podem esperar por muita música, nostalgia, interação, descontração e músicas além das executadas nos shows. Estou morrendo de saudade de retornar ao projeto e vai ser muito gratificante mostrar as surpresas que estamos preparando”, conta Stephanie Lii.