Acordeonista baiana Lívia Mattos faz show no CHC Santa Casa

O Centro Histórico-Cultural Santa Casa (Av. Independência, 75) recebe, neste domingo (11), às 17h, a acordeonista baiana Lívia Mattos para show instrumental inédito do projeto Sonoridades. A artista trará uma apresentação marcada pela diversidade de estilos, reunindo valsa, forró, maxixe e choro, entre outros. O evento tem entrada franca e retirada de ingressos pelo Sympla.

Lívia tocará em quinteto um repertório que conta com a interpretação de grandes nomes do choro como Jacob do Bandolim e Abel Ferreira, além de músicas autorais e temas de mestres como Hermeto Pascoal e Dominguinhos. Cantora, compositora e instrumentista, Lívia nasceu na Bahia e é radicada em São Paulo desde 2014. Durante oito anos atuou na banda do cantor, compositor e poeta paraibano Chico César.