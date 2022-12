Concerto de Natal na Fundação Ecarta

Na próxima sexta-feira, às 19h30min, a Orquestra Lux Sonora faz concerto beneficente de Natal na Fundação Ecarta (avenida João Pessoa, 943). O ingresso é 1 kg de alimento não perecível ou um brinquedo destinados ao projeto Mão de Mães, mantido pelo grupo de teatro, música e literatura Cuidado Que Mancha. No repertório, estarão presentes composições de diferentes períodos musicais, desde o barroco até as canções mais atuais com orquestra e vozes, com arranjos feitos especialmente para o grupo. A direção artística é assinada por Rafael Marques. Há dois anos sem tocar por causa da pandemia, a Orquestra Lux Sonora foi criada em 2016 e busca resgatar o repertório de câmara dos séculos XVI e XVIII, utilizando instrumentação moderna.

Desenhos encerram temporada no Força e Luz

O museu histórico Espaço Força e Luz (Rua dos Andradas, 1223) recebe sua última exposição do ano, Bailinho de Risco, a partir desta quinta-feira, com vernissage das 18h às 21h. Com entrada franca, a exposição pode ser visitada até o dia 18 de fevereiro de 2023, de segunda a sexta-feira, das 10h às 19h, e aos sábados, das 11h às 18h. Com curadoria de Marina Feldens, a mostra traz à tona uma nova percepção sobre uma forma de arte muito conhecida: o desenho. Bailinho de Risco une obras feitas por Amanda de Abreu, Felipe Veeck e Gabriela João e põe em xeque a ideia cristalizada que aprendemos a respeito dessa técnica. Repleta de senso de humor e melancolia, a exposição apresenta memórias, histórias pessoais ou impessoais, nostalgias reais e fictícias, a cidade, o casulo e até mesmo repertórios oníricos.

Aniversário do CTG Estância da Azenha